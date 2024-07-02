Странам Запада плевать на принцип верховенства права. Такое мнение выразил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его словам, факт того, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа превратили в сороку на живой изгороди - явное тому доказательство.

«Лесники в Соединённом Королевстве убивают сорок и вешают их трупики на изгородь в качестве предостережения для других птиц, которые могут покушаться на фазаньи яйца», - приводит его слова RT.

Таким образом, по мнению Уотерса, Запад пытается скрыть правду о своей политике.

Музыкант также отметил, что даже спустя 15 лет жесточайшего преследования со стороны западных держав, Джулиан Ассанж продолжает говорить правду.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.