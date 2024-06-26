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Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

По словам бывшего американского военного, ошибкой основателя WikiLeaks было не обратиться в посольство России.
Владимир Рубанов 2024-06-26 12:31:58
© Фото: Ciro Fusco Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.

«Если бы не Ассанж, Эдвард Сноуден был бы мертв, а не скрывался в России. Ошибкой Ассанжа было обратиться в посольство Эквадора вместо российского посольства. Мы получили жизненный урок: нельзя доверять ни одной стране, кроме России, когда вы пытается сбежать от тирании Запада», - сказал Риттер.

Американский журналист заявил, что власти США пытались уничтожить основателя WikiLeaks, после того как тот сообщил о тайном финансировании Хиллари Клинтон странами Ближнего Востока.

Высокий суд Лондона освободил австралийского журналиста под залог. Ассанж вернется в Австралию. Он заключил сделку с американской стороной, по которой суд зачтет ему срок нахождения в британской тюрьме в Британии.

В США Ассанжа обвиняли в шпионаже после публикации документов США о войнах в Афганистане и Ираке. Ему грозило до 175 лет заключения.

#Расследования #сша #WikiLeaks #Великобритания #Эквадор #лондон #джулиан ассанж #Эдвард Сноуден #наш эксклюзив
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