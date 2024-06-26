Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.

«Если бы не Ассанж, Эдвард Сноуден был бы мертв, а не скрывался в России. Ошибкой Ассанжа было обратиться в посольство Эквадора вместо российского посольства. Мы получили жизненный урок: нельзя доверять ни одной стране, кроме России, когда вы пытается сбежать от тирании Запада», - сказал Риттер.

Американский журналист заявил, что власти США пытались уничтожить основателя WikiLeaks, после того как тот сообщил о тайном финансировании Хиллари Клинтон странами Ближнего Востока.

Высокий суд Лондона освободил австралийского журналиста под залог. Ассанж вернется в Австралию. Он заключил сделку с американской стороной, по которой суд зачтет ему срок нахождения в британской тюрьме в Британии.

В США Ассанжа обвиняли в шпионаже после публикации документов США о войнах в Афганистане и Ираке. Ему грозило до 175 лет заключения.