Белоусов направил телеграммы освобождавшим Раздоловку военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Раздоловки в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Глава российского оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II-й степени дивизии. Министр отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях специальной военной операции.

«Круша врага, вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно идете в бой, а противник продолжает нести серьезные потери» - говорится в сообщении.

Белоусов констатировал, что военнослужащие проявили храбрость и самоотверженность. Глава Минобороны отметил мужество и героизм, которые проявили бойцы ВС РФ в ходе выполнения задач. Четверо получили звания Героя России, свыше 7 000 военнослужащих - госнаграды и ведомственные знаки отличия.

В телеграмме также говорится, что 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова II-й степении Кутузова бригада действует на самых сложных направлениях. Подразделения бригады принимали участие в освобождении ряда населенных пунктов в ДНР. В частности, благодаря их действиям были взят под контроль российских войск Лисичанск и Авдеевка. Также в Минобороны отметили вклад бойцов, их храбрость и профессионализм при освобождении Новоалександровки. В ведомстве назвали действия военнослужащих образцом выполнения воинского долга.

Министр выразил слова благодарности военнослужащим за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять поставленные задачи, защищать интересы своего государства и обеспечивать безопасность нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.