Шольц придумал замену репараций Польше

Германия сохранила свою позицию по выплате репараций Польше, хотя признает ответственность за преступления нацистского режима. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляция которой велась на странице польского правительства в социальной сети Х (бывший Twitter).

Шольц сообщил, что Берлин может помочь жертвам оккупации и в ближайшем будущем начнется постройка «Немецко-польского дома».

«Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как мы можем улучшить ситуацию», - отметил канцлер Германии.

Олаф Шольц дополнил, что часть шагов будет принята по инициативе Германии. В качестве примера он привел меры в области помощи пожилым пострадавшим от гитлеровской оккупации и постройку увековечивающего память об их страданиях «Немецко-польского дома» в Берлине, которая была согласована в понедельник на заседании кабинета министров ФРГ.

«Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам — нашим соседям — во время Второй мировой войны. Германия осознает свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть своей вины», - подчеркнул он.

Германия официально отказалась выплачивать репарации Польше еще в 2023 году, тогда Варшава получила дипломатическую ноту с отказом от переговоров по этому вопросу.