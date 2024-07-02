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Шольц придумал замену репараций Польше

Канцлер ФРГ признает ответственность Германии в преступлениях нацистского режима.
Мария Зайцева 2024-07-02 15:00:06
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Германия сохранила свою позицию по выплате репараций Польше, хотя признает ответственность за преступления нацистского режима. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, трансляция которой велась на странице польского правительства в социальной сети Х (бывший Twitter).

Шольц сообщил, что Берлин может помочь жертвам оккупации и в ближайшем будущем начнется постройка «Немецко-польского дома».

«Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как мы можем улучшить ситуацию», - отметил канцлер Германии.

Олаф Шольц дополнил, что часть шагов будет принята по инициативе Германии. В качестве примера он привел меры в области помощи пожилым пострадавшим от гитлеровской оккупации и постройку увековечивающего память об их страданиях «Немецко-польского дома» в Берлине, которая была согласована в понедельник на заседании кабинета министров ФРГ.

«Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам — нашим соседям — во время Второй мировой войны. Германия осознает свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации и тяжесть своей вины», - подчеркнул он.

Германия официально отказалась выплачивать репарации Польше еще в 2023 году, тогда Варшава получила дипломатическую ноту с отказом от переговоров по этому вопросу.

#в стране и мире #Польша #Германия #Олаф Шольц #репарации #Дональд Туск
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