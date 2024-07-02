Украина запросила помощь у Венгрии, Польши и Словакии из-за энергокризиса

Украина запросила аварийную помощь у соседних стран из-за дефицита электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании.

В сообщении указывается, что Украина вчера вечером привлекала аварийные поставки из Венгрии, Польши и Словакии для уменьшения объема ограничений потребления, а также поддержки резервов в энергетической системе.

«Сегодня в вечерние часы также планируется аварийное снабжение из соседних европейских стран», - сообщили в компании.

Также отмечается, что дополнительный импорт электроэнергии будет произведен из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем составит 30,7 тысячи МВт/ч.

Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, Киев восстановит ряд энергетических объектов к зиме.