В научной библиотеке имени Крупской Донецкой Народной Республики под замком хранятся книги, восхваляющие Степана Бандеру, Романа Шухевича и Адольфа Гитлера. С книгами, по большей части посвященными украинскому национализму, ознакомиться могут только научные специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Для обычных посетителей фонд закрыт. Телеканалу RT удалось посетить библиотеку и выяснить, кто печатал эти книги в середине прошлого столетия.

На первый взгляд здание ничем не отличается от типичной библиотеки - сталинский ампир, десятки стеллажей и тысячи книг. Сегодня тут, в Донецке, находится крупнейшее книгохранилище региона. Однако если более детально ознакомиться с каталогом фонда, то в нем можно обнаружить внушительное количество изданий экстремистского и националистического характера.

Отмечается, что после 2014 года такую литературу собирали по разным библиотекам Донецкой Народной Республики. Теперь они хранятся под замком. Сейчас фонд содержит около 3,5 тысячи книг, брошюр, учебников, газет и журналов с соответствующей тематикой.

Заведующая хранением основного фонда библиотеки Ирина Петькова рассказала, что книги с антироссийской, антисоветской пропагандой присылали из издательств канадских Торонто, Виннипега и других городов. Такую литературу создавали иммигранты во времена Советского Союза. В то время издания не доходили до украинского читателя.

После распада СССР в библиотеки поступала в основном литература на украинском языке по решению правительства. Тогда им было необходимо, чтобы националистические книги массово попадали к украинскому читателю. При этом чтобы официальный Киев нельзя было обвинить в героизации бандеровцев. Поэтому этим занимались филиалы Украинско-Канадского центра. Они открывались в начале 90-х годов и комплектовались экстремистской литературой.

Таким образом, западные страны спонсировали украинский национализм через подобную литературу, формируя на Украине негативное мнение о России.

Ранее мы показывали фрагменты из учебника по истории, где содержатся материалы про СВО. В пособии также есть фрагменты, посвященные фальсификации истории и возрождению нацизма.