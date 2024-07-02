В Кремле не ожидают результатов от переговоров Орбана с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимает участие в переговорах с Владимиром Зеленским в Киеве в качестве председателя Совета Евросоюза и будет представлять интересы Брюсселя, а не Будапешта. Кремль не ожидает каких-либо результатов от этих переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не национальных. В этом плане Орбан хорошо известен как политик, который умеет жестко отстаивать интересы своей страны», - заявил Песков.

Отметим, что в июле Венгрия стала страной-председателем в Совете Евросоюза на шесть месяцев. На данном посту представители страны могут обозначать повестку и выносить темы для обсуждения Советом. В качестве девиза своего председательства Венгрия использует фразу «Сделаем Европу снова великой». Среди обозначенных Будапештом тем - повышение конкурентоспособности ЕС и усиление оборонной политики, а также пресечение нелегальной миграции.

Напомним, что главной темой переговоров Орбана и Зеленского в Киеве является «возможность достижения мира на Украине». Как заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, на повестке переговоров также стоит вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины.