Маск заявил, что попытки РФ заглушить Starlink тратят ресурсы SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX тратит немалые ресурсы, чтобы противостоять попыткам русских заглушить Starlink на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», - отметил он.

По словам Маска, Россия подавляет любые системы связи кроме Starlink. Украинские боевики активно пользуются интернетом с ее помощью, применяя в боевых действиях против РФ.

Ранее, во время наступления ВС РФ под Харьковом, терминалы Starlink вышли из строя. На какое-то время украинские националисты были вынуждены перейти на рации и телефоны для связи. Об этом рассказал один из боевиков ВСУ американским журналистам, его слова приводит The Washington Post.