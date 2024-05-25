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Маск заявил, что попытки РФ заглушить Starlink тратят ресурсы SpaceX

По словам Илона Маска, попытки со стороны России заглушить Starlink на Украине - это серьезная проблема для SpaceX, на борьбу с которой требуется много ресурсов.
Анастасия Бобылева 2024-05-25 02:57:41
© Фото: Wolf von Dewitz dpa Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX тратит немалые ресурсы, чтобы противостоять попыткам русских заглушить Starlink на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», - отметил он.

По словам Маска, Россия подавляет любые системы связи кроме Starlink. Украинские боевики активно пользуются интернетом с ее помощью, применяя в боевых действиях против РФ.

Ранее, во время наступления ВС РФ под Харьковом, терминалы Starlink вышли из строя. На какое-то время украинские националисты были вынуждены перейти на рации и телефоны для связи. Об этом рассказал один из боевиков ВСУ американским журналистам, его слова приводит The Washington Post.

#в стране и мире #Украина #илон маск #SpaceX #starlink
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