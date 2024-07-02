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Ульянов: перевод РФ в страны с высоким доходом показал провал санкций

Ранее сообщалось о переводе России Всемирным банком в группу стран с высокими доходами в связи с ростом национального дохода страны вырос до 14 250 долларов на душу населения.
Глеб Владовский 2024-07-02 01:35:56
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Перевод России Всемирным банком в группу стран с высоким доходом показал отсутствие эффективности санкций. такое мнение выразил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это изменение в классификации показывает, насколько «эффективны» антироссийские санкции. Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», - написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк перевел Россию в группу стран с высокими доходами населения.

Уточняется, что в 2023 году ВНП страны вырос до 14 250 долларов на душу населения. Годом ранее этот показатель составлял 12 830 долларов.

#Россия #в стране и мире #санкции #всемирный банк #высокий доход
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