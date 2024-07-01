Всемирный банк перевел Россию в группу стран с высокими доходами населения. Об этом сообщается в блоге банка.

В 2023 году валовой национальный доход страны вырос до 14 250 долларов на душу населения, за год до этого он составлял 12 830 долларов.

Россию перевели из группы стран с доходами выше среднего в высшую категорию. В банке объяснили, что это связано с ростом оборонных расходов страны, а также с восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

Уровень доходов снизился только у Палестины, ее номинальный ВВП упал на 9,2%.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что валовой внутренний продукт в России в первом полугодии 2024 года составит около 5%.