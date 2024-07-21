НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военных

Более 500 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 года. Об этом заявила официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.

«С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение», - цитирует ее ТАСС, ссылаясь на CNN.

Дахлалла добавила, что военный блок внедрил самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны.

Ранее в Кремле увидели решимость НАТО «оставаться врагом» России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав итоги саммита Североатлантического альянса угрожающими.