В Стерлитамаке эвакуировали около 80 жителей дома после взрыва газа

Спасатели и пожарные эвакуировали из дома около 80 жильцов после взрыва газа, об этом сообщили в МЧС Башкортостана. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

«Хлопок произошел на 2-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения», - указано в сообщении ведомства.

Известно о семи пострадавших, в числе которых двое детей. Жительница многоквартирного дома погибла при взрыве. В здании треснула стена и вылетели железные двери.

Момент взрыва в жилом доме опубликовала «Звезда». На кадрах видно, как входная металлическая дверь в подъезд резко открывается от взрывной волны. Ребенок, который стоял у домофона в момент взрыва, отлетает на дворовую площадку. Также во дворе падает коляска с младенцем.