МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Стерлитамаке эвакуировали около 80 жителей дома после взрыва газа

Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме, в том числе два ребенка.
Услада Дубинина 2024-07-02 12:06:10
© Фото: МЧС РФ

Спасатели и пожарные эвакуировали из дома около 80 жильцов после взрыва газа, об этом сообщили в МЧС Башкортостана. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

«Хлопок произошел на 2-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения», - указано в сообщении ведомства.

Известно о семи пострадавших, в числе которых двое детей. Жительница многоквартирного дома погибла при взрыве. В здании треснула стена и вылетели железные двери.

Момент взрыва в жилом доме опубликовала «Звезда». На кадрах видно, как входная металлическая дверь в подъезд резко открывается от взрывной волны. Ребенок, который стоял у домофона в момент взрыва, отлетает на дворовую площадку. Также во дворе падает коляска с младенцем. 

 

#в стране и мире #взрыв #газ #башкортостан #происшестия #Стерлитамак
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 