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Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео

По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе и двое детей.
Алексей Курильченко 2024-07-02 11:30:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В жилом доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб.

Среди пострадавших - двое детей. Момент взрыва был запечатлен камерой домофона - взрыв вышиб металлическую дверь подъезда, сбив маленького ребенка и коляску с младенцем.

«Сегодня, 2 июля, в Стерлитамаке в 12.03 по адресу ул. Артема, 150 на 2-м этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них 2 - это дети. 1 совершеннолетний человек погиб», - сообщается в Telegram-канале городской администрации.

На месте взрыва был создан оперативный штаб под руководством главы администрации города Рустема Газизова. На месте работают экстренные службы, в том числе три единицы пожарной техники и три машины скорой помощи. В прокуратуре Башкирии сообщили, что взрыв произошел при проведении ремонтных работ.

#Башкирия #Взрыв газа #наш эксклюзив #Стерлитамак
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