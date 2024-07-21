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Дети массово отравились в санатории в Кузбассе

Дети отдыхали в железнодорожном санатории-профилактории «Магистраль».
Мария Зайцева 2024-07-21 15:48:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Двадцать пять детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые отдыхали в санатории в Кемеровской области, обратились за медицинской помощью. По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Кузбассу.

У детей обнаружили признаки кишечной инфекции. В ведомстве отметили, что здоровью пострадавших, со слов медиков, ничего не угрожает.

Пострадавшие отдыхали в железнодорожном санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире. Следственный комитет провел доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, подразумевающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Региональным управлением Роспотребнадзора принимаются меры по приостановлению деятельности учреждения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие выяснит характер и очаг заболевания, обращения родителей с детьми в медучреждения, состояние здоровья пострадавших и меры реагирования сотрудников санатория на жалобы на недомогание.

Ранее в Крыму были госпитализированы 26 детей в результате отравления в детском лагере «Каламитский Бриз».

#в стране и мире #дети #Кемеровская область #отравление #кузбасс #кишечная инфекция #санаторий
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