В доход РФ передали акции двух компаний Коломойского*

Приставы изъяли и передали в доход России акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов РФ.

Кошехабльский районный суд Адыгеи постановил изъять 100% доходов компаний олигарха в связи с его экстремистской деятельностью, а также по факту финансирования ВСУ.

«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ"», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в доход России были переданы 503 объекта недвижимости, принадлежавшие должникам по делу Коломойского*.

Ранее в доход РФ были переданы акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко. Предприятие принадлежало Петру Порошенко и его сыну.

* Игорь Коломойский - физическое лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.