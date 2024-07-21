Сброшенные для поиска АПЛ «Казань» гидроакустические буи НАТО показали вблизи

Самолет-разведчик ВМС Норвегии при слежке за отрядом российских кораблей, следовавшим на Кубу, время от времени сбрасывал в воду гидроакустические буи. Облетая отряд кораблей, норвежский противолодочный самолет ВВС BP-8 Poseidon искал российскую атомную подлодку «Казань». Эксклюзивные кадры с натовским аппаратом показала программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Норвежская разведка считала, что субмарина притаилась где-то под фрегатом или под буксиром, или шла рядом с танкером. Самолет действовал на высоте порядка 200-250 метров, осуществлял поиск и облет отряда кораблей Военно-морских сил РФ. Чтобы определить местоположение нашей подводной лодки норвежцы с самолета-разведчика сбросили буи. Их подняли наши моряки.

Буй спроектирован так, что любое неосторожное движение - и самая важная его часть, гидрофон отстегнется и уйдет на дно. Этого наши моряки не допустили - ведь каждый такой буй представляет интерес для специалистов РЭБ.

Оранжевый трофей оказался в руках моряков всего спустя пару минут поиска. Его упаковали в исходном состоянии, чтобы не нарушить герметичность, и передали на изучение.

Ранее появились кадры с самолетом НАТО, искавшим подлодку «Казань» при походе на Кубу. Наши моряки объявили учебную тревогу, а самолет-разведчик ВМС Норвегии был взят под наблюдение экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате». Вы узнаете как проходил путь отряда кораблей ВМС России во главе с «Адмиралом Горшковым» на Кубу.