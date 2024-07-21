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Появились кадры с самолетом НАТО, искавшим подлодку «Казань» при походе на Кубу

Была объявлена учебная тревога, а норвежский самолет взят под наблюдение экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков».
Глеб Владовский 2024-07-21 15:27:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Программа «Военная приемка» на «Звезде» показала кадры слежки за направлявшимся на Кубу через Баренцево море фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» патрульным кораблем ВМС Норвегии Harstad и противолодочным самолетом ВВС BP-8 Poseidon.

На кадрах видно, как иностранное судно скрывалось в тумане на расстоянии около восьми километров. Оно было не одно: его сопровождал самолет ВВС Норвегии Poseidon, который искал подлодку «Казань». Кроме того, в воздухе также обнаружили, предположительно, бомбардировщик B-52 и топливозаправщик.

После обнаружения Poseidon, он сразу стал учебной целью для экипажа фрегата, задействовавшего установку «Полимент-Редут». Условный самолет удалось успешно поразить. «Полимент-Редут» - это зенитный ракетный комплекс морского базирования. Он является по своей сути морским вариантом С-350 «Витязь».

Ранее ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров, который наблюдал за учениями на Кубе, рассказал, что подлодка «Казань» на Кубе прошла незамеченной для разведчиков США.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате». Вы узнаете как проходил путь отряда кораблей ВМС России во главе с «Адмиралом Горшковым» на Кубу.

#Северный флот #Военная приемка #норвегия #Российский флот #наш эксклюзив #ВМС Норвегии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
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