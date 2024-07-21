В Звенигороде мужчина обезглавил бюст Сталина

В Звенигороде в Московской области неизвестный мужчина с помощью кувалды снес голову Иосифа Сталина, установленную на бюсте на Советской улице. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту с кувалдой, снес с него голову и скрылся. Он также сильно повредил бюст Ленину. Администрация уточнила, что тот установлен в городе незаконно.

Памятник Сталину был установлен в городе летом 2023 года по инициативе активистов группы «Помним своих героев». Власти не согласовывали установку, но не стали уничтожать бюст и пообещали переместить его на будущую «Аллею Славы».

Установленный бюст вызвал споры местных жителей, большинство из них были против этой инициативы. Некоторые общественные организации выдвигали требования убрать памятник, а в марте 2024 года в годовщину смерти Сталина памятник испортили краской и исправили фамилию деятеля на «Сралин».

Ранее акт вандализма проявили во Владивостоке, где на памятнике «Батарея Поспеловская» написали «Akosh+Sasha».