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В Звенигороде мужчина обезглавил бюст Сталина

Неизвестный мужчина в клетчатой рубашке кувалдой снес голову с бюста Сталина в подмосковном Звенигороде.
Мария Зайцева 2024-07-21 15:09:06
© Фото: zvenigorod8, Телеграм

В Звенигороде в Московской области неизвестный мужчина с помощью кувалды снес голову Иосифа Сталина, установленную на бюсте на Советской улице. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту с кувалдой, снес с него голову и скрылся. Он также сильно повредил бюст Ленину. Администрация уточнила, что тот установлен в городе незаконно.

Памятник Сталину был установлен в городе летом 2023 года по инициативе активистов группы «Помним своих героев». Власти не согласовывали установку, но не стали уничтожать бюст и пообещали переместить его на будущую «Аллею Славы».

Установленный бюст вызвал споры местных жителей, большинство из них были против этой инициативы. Некоторые общественные организации выдвигали требования убрать памятник, а в марте 2024 года в годовщину смерти Сталина памятник испортили краской и исправили фамилию деятеля на «Сралин».

Ранее акт вандализма проявили во Владивостоке, где на памятнике «Батарея Поспеловская» написали «Akosh+Sasha».

#в стране и мире #Московская область #иосиф сталин #вандализм #бюст #Неизвестный #звенигород
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