Дело возбудили из-за порчи памятника «Батарея Поспеловская» во Владивостоке

Уголовное дело возбуждено после появления надписи на Поспеловской батарее Владивостокской крепости, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Неизвестный человек сделал на памятнике истории надпись Akosh+Sasha.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса. Она касается повреждения памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Все началось с того, что в соцсетях опубликовали видео, на котором неизвестный мужчина пишет на памятнике краской из аэрозольного баллона. На месте нашли пустой аэрозольный баллон. Кроме того, следователи допросили свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» во Владивостоке принадлежит комплексу фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 годов. Владивостокская крепость - самая большая в России. Имеет статус федерального музея-заповедника в составе Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева.