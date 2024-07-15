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В Крыму 26 детей госпитализированы после отравления в детском лагере

По данным Роспотребнадзора, зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.
Глеб Владовский 2024-07-15 10:19:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Крыму 26 детей госпитализированы в результате травления в детском лагере «Каламитский Бриз». Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что 10 июля на территории учреждения зарегистрированы случаи острой кишечной - норовирусной инфекции. При этом отмечается, что состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

«Установленны причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», - говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что эпидрасследование по факту массового отравления продолжается.

#Крым #роспотребнадзор #отравление детей
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