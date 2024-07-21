ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В районе поселка Октябрьский в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранен местный житель.

«На попутном транспорте пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода», - указано в сообщении.

На участке автодороги Щетиновка — Бессоновка водитель получил баротравму в результате атаки украинского дрона. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе повредил объект социального назначения. В здании выбиты окна и посечен фасад. В результате обстрела повреждения получил припаркованный микроавтобус, у транспортного средства посечен кузов и выбито остекление.

В Грайворонском городском округе в селе Глотово украинские военные повредили пять частных домовладений. В результате обстрела повреждена линия газоснабжения.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России, в том числе три беспилотника были ликвидированы над Белгородской областью.