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Подлодка «Казань» на Кубе прошла незамеченной для разведчиков США

В ходе учений Северного флота в Гаване американцы пытались обнаружить российскую субмарину, но лишь подарили российским морякам свое оборудование.
Алексей Курильченко 2024-06-19 11:34:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американские войска очень внимательно наблюдали за ходом проведения учений Северного флота РФ в берегов Гаваны. Американцы пытались обнаружить атомную подводную лодку «Казань», которая принимала участие в тренировке, но у них ничего не вышло - разведчики лишь истратили свои запасы гидроакустических буев. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров, который наблюдал за учениями в Кубе.

«Вот идет наш фрегат. Наверное - думают американцы - рядом притаилась атомная подводная лодка. И начинают с вертолетов кидать гидроакустические буи. Для того, чтобы определить местоположение лодки, если ты знаешь ее примерное местоположение, достаточно одного-двух буев. А тут было сброшено полторы тысячи», - рассказал ведущий.

Каждый сброс американцами гидроакустического буя фиксировала аппаратура подлодки. При этом сама субмарина смогла пройти незамеченной мимо акватории, усеянной американскими подводными микрофонами.

«Наши корабли шли и эти буи собирали себе в коллекцию - чтобы отдать их в соответствующие научно-исследовательские институты. Интересное наблюдение - моряки говорят, что подобные буи встречали районах Норвегии и Исландии, но они были "копеечные". Скажем так - "айфон первый". Дошли до США - уже "двенадцатые". То есть для себя американцы оставляют хорошие и качественные буи, в свои друзьям по НАТО - что есть, то есть», - отметил ведущий.

Напомним, что с 12 по 14 июня у берегов Гаваны корабли Северного флота России провели учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. В составе флотилии прибыла атомная подводная лодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер», танкер-снабженец «Академик Пашин», флагманом отряда является фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Многоцелевой боевой корабль первого ранга, способный нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», обнаруживать все виды целей, и оснащенный самыми современными комплексами РЭБ.

#учения #сша #открытый эфир #Куба #наш эксклюзив #подлодка Казань
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