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Экипаж Ка-52М группировки войск «Север» поразил украинскую пехоту

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, уточнили в Минобороны России.
2024-07-01 11:40:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация бьет неприятеля в зоне специальной военной операции. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М группировки войск «Север» поразил пехоту врага в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в МО РФ. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее заданным координатам. 

Применив вооружение, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Ка-52М успешно вернулся на аэродром. 

Штурман Ка-52М Александр заявил, что полет выполнялся на предельно малых высотах. 

«Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена», - отметил он. 

В Минобороны России уточнили, что поражение цели подтвердили доклады передового авиационного наводчика. Также там заметили, что весь полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что российские вертолетчики накрыли опорник врага объемно-детонирующими боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #вертолеты #Ка-52М #армейская авиация #СВО #Пехота врага
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