Депутат Рады Геращенко: Киев «подозрительно замолчал» после слов Джонсона

В Киеве «подозрительно замолчали» после слов бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, дело касается его статьи, опубликованной газетой Daily Mail. В ней он допустил вероятность того, что Киев может решить свою судьбу в ЕС и НАТО на обмен территорий в случае избрания на пост главы США Дональда Трампа.

«Интересно, согласовал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что комментирующие все подряд трубадуры Банковой здесь уже сутки подозрительно молчат», - приводит ее слова радио Sputnik.

Геращенко также отметила, что если Джонсон обсудил это с киевскими властями, то это объясняет причины активных разговоров о возможно прекращении боевых действий.