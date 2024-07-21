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Депутат Рады Геращенко: Киев «подозрительно замолчал» после слов Джонсона

По словам политика, речь касалась вступления в ЕС и НАТО в обмен на территории.
Глеб Владовский 2024-07-21 12:31:12
© Фото: Ruslan Kaniuka, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киеве «подозрительно замолчали» после слов бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, дело касается его статьи, опубликованной газетой Daily Mail. В ней он допустил вероятность того, что Киев может решить свою судьбу в ЕС и НАТО на обмен территорий в случае избрания на пост главы США Дональда Трампа.

«Интересно, согласовал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что комментирующие все подряд трубадуры Банковой здесь уже сутки подозрительно молчат», - приводит ее слова радио Sputnik.

Геращенко также отметила, что если Джонсон обсудил это с киевскими властями, то это объясняет причины активных разговоров о возможно прекращении боевых действий.

#в стране и мире #Киев #Борис Джонсон #Верховная рада
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