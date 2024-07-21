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Джонсон не исключил отказа Украины от возврата границ 1991 года

По мнению экс-премьера Великобритании, если к власти придет Трамп, то конфликт можно завершить на взаимовыгодных условиях.
Глеб Владовский 2024-07-21 11:06:00
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти Украины могут отказаться от требования вернуть границы 1991 года. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Daily Mail.

По его мнению, если Трамп придет к власти в США, то появится возможность остановить боевые действия на условиях, выгодных и Западу, и Украине.

Джонсон также предположил, что России придется отступить до границ, которые существовали до ввода войск 24 февраля 2022 года. Кроме того, «оставшуюся часть Украины» следует признать независимой и дать ей право выбирать собственную судьбу в рамках ЕС и НАТО, передает 360.

Экс-премьер также допустил, что если Путин победит на Украине, то это окажет долгосрочное влияние не только на Западный, но и на весь мир в целом.

Напомним, что Трамп пообещал прекратить украинский конфликт сразу после окончания президентских выборов.

#Борис Джонсон #Дональд Трамп #украинский конфликт
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