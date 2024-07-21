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FT: украинский механик пытался утопить яхту российского бизнесмена

В СМИ рассказали о судьбе яхт, которые арестовали у российских бизнесменов после начала СВО.
Услада Дубинина 2024-07-21 12:01:22
© Фото: Peter Seyfferth, IMAGO, Globallookpress

Арестованные западными властями яхты, которые принадлежат российским бизнесменам, подвергаются попыткам проникновения в них сквоттеров. Об этом сообщает британская газета Financial Times. FT приводит в пример случай нападения сквоттеров на 58-метровую яхту Phi. Владельцем лодки является российский девелопер Сергей Науменко, об этом говорится в газете.

Также в одной из арестованных яхт зафиксировали попытку диверсии. Украинский механик, который работал на судне Lady Anastasia, пробовал утопить яхту. FT пишет, что Lady Anastasia принадлежит главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву.

Западные страны намеревались продать арестованные яхты, прибыль с которых планировали направить в Киев. Продать судно Alfa Nero, предположительно принадлежащего совладельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву, почти удалось в июне 2023 года. Однако генеральный директор Google Эрик Шмидт, который являлся покупателем, сорвал сделку, посчитав юридические риски слишком высокими.

В газете уточняют, что обслуживание каждой яхты обходится в несколько миллионов долларов, которые должны оплачивать государства. Например, содержание судна Amadea, находящегося в порту Сан-Диего, составляет почти $9 млн в год.

Ранее Украина получила право продать яхту, которая якобы принадлежала оппозиционному политику Виктору Медведчуку. По данным Киева, примерная стоимость судна составляет $218 млн.

#в стране и мире #санкции #Диверсия #яхта #Западные страны #скоттеры
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