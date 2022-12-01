Украина получила право продать арестованную яхту Медведчука

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Украинские власти получили возможность продать яхту, которая якобы принадлежала оппозиционному политику Виктору Медведчуку, сообщает издание «Захид».

Реализовывать имущество на торгах будет украинское Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА). Судно передали его сотрудникам в хорватском порту Трогир.

Накануне агенты Федерального бюро расследований (ФБР) по запросу Министерства юстиции США произвели обыск на яхте Медведчука. Окружной суд города Сплит выдал соответствующий ордер на обыск судна. В предписании также была указана жена бизнесмена Оксана Марченко.