Следствие проведет экспертизы с пострадавшими в «Крокусе»

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» пройдут судебно-медицинские экспертизы после окончания лечения в больницах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

«После окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», - указано в документе.

Ранее суд признал потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» 1700 человек. Напомним, что 22 марта вооруженные злоумышленники расстреляли людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли зал. При атаке на «Крокус Сити Холл» погибли 145 человек.