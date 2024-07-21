МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Следствие проведет экспертизы с пострадавшими в «Крокусе»

Следственный комитет проведет экспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе» после окончания их лечения.
Услада Дубинина 2024-07-21 11:09:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» пройдут судебно-медицинские экспертизы после окончания лечения в больницах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

«После окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», - указано в документе.  

Ранее суд признал потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» 1700 человек. Напомним, что 22 марта вооруженные злоумышленники расстреляли людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли зал. При атаке на «Крокус Сити Холл» погибли 145 человек.

#Теракт #СК РФ #Экспертиза #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 