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МО РФ: в трех регионах РФ за ночь сбиты 11 бесплотников ВСУ

Вражеские БПЛА были поражены над Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым.
2024-07-02 07:32:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 1 на 2 июля сбили 11 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Четыре БПЛА противника были уничтожены над территорией Брянской области, еще четыре - над Белгородской областью. Три беспилотника были поражены над территорией Республики Крым.

Ранее глава Брянской области сообщил об уничтожении двух БПЛА противника в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в ходе отражения атаки нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники
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