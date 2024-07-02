МО РФ: в трех регионах РФ за ночь сбиты 11 бесплотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 1 на 2 июля сбили 11 беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Четыре БПЛА противника были уничтожены над территорией Брянской области, еще четыре - над Белгородской областью. Три беспилотника были поражены над территорией Республики Крым.

Ранее глава Брянской области сообщил об уничтожении двух БПЛА противника в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в ходе отражения атаки нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.