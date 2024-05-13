В России объявили в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Его карточка появилась в базе розыска МВД России.

Воронченко разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

Воронченко занимал должность командующего ВМС Украины с июля 2016 по июнь 2020 года. В марте 2024 года Следственный комитет России предъявил ему заочное обвинение.

В СК сообщали, что Воронченко занимался подготовкой и боевым слаживанием вооруженных формирований Украины, которые потом отправляли в Донбасс. Из-за обстрелов боевиками населенных пунктов в ДНР и ЛНР получили ранения и погибли 334 человека, в том числе 12 детей.