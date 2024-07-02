Мехвод Сталин похвалил бортовой компьютер Т-72Б3М

Механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Сталин похвалил установленный на нем бортовой компьютер. Видео беседы со Сталиным предоставило Минобороны России.

«Вместо датчиков бортовой компьютер, все показывает - температура, масло, сколько тока дает, напряжение, за счет этого я себя уверенно чувствую и комфортно ездить», - отметил он.

Также Сталин подчеркнул, что в его руках танки Т-72 находятся уже шесть лет и он отлично их знает.

Четыре дня назад, как вспоминает Сталин, его танк выкатывался работать на прямую наводку. Отработав, он обеспечил отход. При этом по танку работали вражеские FPV-дроны. Сталин признался, что в бою он так и не понял, были ли попадания - главное было как можно быстрее откатиться, чтобы люди остались живы.

Ранее мехвод Иваныч рассказал, что Т-80 выдержал попадание дрона в радиатор.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.