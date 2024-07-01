Мехвод Иваныч рассказал, что Т-80 выдержал попадание дрона в радиатор

Механик-водитель с позывным Иваныч из Якутии заявил в беседе со «Звездой», что страх в зоне боевых действий пропадает с опытом.

«У всех мужиков так. Рисковать - это нормально. А страх с опытом пропадает, а опыт со временем приходит», - сказал Иваныч.

Иваныч служит в танковых войсках уже пять лет.

Также он рассказал о том, как его танк Т-80 был поражен украинским FPV-дроном. По словам Иваныча, беспилотник-камикадзе угодил в район радиатора, который располагается за башней. Тогда от удара его сильно покосило, но российский танк выдержал удар.

Ранее сообщалось, что российские танкисты разгромили укрепления ВСУ на подступах к Угледару.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.