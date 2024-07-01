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Мехвод Иваныч рассказал, что Т-80 выдержал попадание дрона в радиатор

Танкист отметил, что радиатор сильно покосило от взрыва украинского беспилотника, но танк выдержал удар.
Роман Закурдаев 2024-07-01 11:14:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Механик-водитель с позывным Иваныч из Якутии заявил в беседе со «Звездой», что страх в зоне боевых действий пропадает с опытом. 

«У всех мужиков так. Рисковать - это нормально. А страх с опытом пропадает, а опыт со временем приходит», - сказал Иваныч. 

Иваныч служит в танковых войсках уже пять лет.

Также он рассказал о том, как его танк Т-80 был поражен украинским FPV-дроном. По словам Иваныча, беспилотник-камикадзе угодил в район радиатора, который располагается за башней. Тогда от удара его сильно покосило, но российский танк выдержал удар. 

Ранее сообщалось, что российские танкисты разгромили укрепления ВСУ на подступах к Угледару.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Т-80 #танки #танкисты #наш эксклюзив #СВО #Иваныч
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