ВСУ обстреляли Горловку и Дзержинск кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике кассетными снарядами. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в официальном телеграм-канале.

«20:05 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в сообщении.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее в 19:35 по местному времени ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 по тому же направлению.

Ранее в ДНР один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки по проспекту Ленина.