Эпидемиолог Набиева: купание в фонтане грозит заражением ротавирусом и гепатитом

При купании в фонтане можно заразиться различным инфекциями из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, так ее проверка не предусмотрена, предупредила в разговоре со «Звездой» главный эпидемиолог Санкт-Петербургского ГПМУ Анна Набиева. Есть высокая вероятность заразиться ротавирусной инфекцией и гепатитом А при захлебывании воды. Источником инфекции могут являться животные, в том числе собаки, кошки и птицы.

«Повышение температуры воды способствует размножению микроорганизмов. В воде фонтана обитают бактерии и вирусы», - рассказала Набиева.

Эпидемиолог напомнила, что фонтан не предназначен для купания. Водные процедуры в нем могут привести к травмированию, в том числе от электричества.

Также Набиева обратила внимание на опасность купания в фонтане для детей - высока вероятность заражения острой кишечной инфекцией. Малыш во время купания заглатывает большое количество воды, а его иммунитет не такой крепкий. Поэтому риск заболевания у ребенка выше, чем у взрослого, объяснила Набиева.

«Это также могут быть и вирусные конъюнктивиты. Даже если мы просто помочили ножки, помыли ручки, а после этого покушали... вытерли пот или капли воды», - рассказала эпидемиолог.

Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала об опасных для человека инфекциях, которыми можно заразиться в открытых водоемах.