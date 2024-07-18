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Вэнс заявил о конце «халявы» для союзников США после победы Трампа

Кандидат в вице-президенты США предупредил о намерениях отправлять военные силы за рубеж только при необходимости.
Услада Дубинина 2024-07-18 07:55:52
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos Globallookpress

Для американских союзников «халява» закончится после возможной победы кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявил кандидат в вице-президенты государства Джей Ди Вэнс.

«Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков», - цитирует РИА Новости заявление Вэнса.

Кандидат в вице-президенты заявил о желании поддержать Россию в ее действиях, если ситуация со взносами не будет меняться. Он уточнил, что страны-союзники, которые не платят налоги, будут самостоятельно отвечать за свою безопасность и нести ответственность за поддержание мира.

Ранее Джей Ди Вэнс задумался о необходимости выделения миллиардной помощи киевскому режиму. По его мнению, конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы пост президента занимал Трамп.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #налоги #джей ди вэнс
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