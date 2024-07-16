Кандидат в вице-президенты США от партии Республиканцев Джей Ди Вэнс задался вопросом о необходимости выделения огромных сумм в качестве помощи Украине. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, если бы Дональд Трамп занимал пост президента США, то конфликт на Украине не случился бы.

«С этим согласны практически все. Даже многие из моих коллег из Демократической партии согласны с этим в частном порядке», - приводит его слова телеканал 360.

Напомним, что Вэнс неоднократно высказывался против выделения средств киевскому режиму, а также выступал за начало переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что сделал предложение стать вице-президентом сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу.