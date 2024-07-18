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В небе над Крымом перехвачены 33 украинских беспилотника

В акватории Черного моря уничтожены также 10 безэкипажных катеров.
2024-07-18 07:27:16
© Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили 33 беспилотника ВСУ в небе над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что дежурные средства ПВО перехватили еще два БПЛА в районе Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 17 июля дежурные средства ПВО перехватили три беспилотника ВСУ над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #средства пво #Беспилотники ВСУ #Безэкипажные катера
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