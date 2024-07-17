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Три беспилотника ВСУ перехвачены над территорией России

Украинские боевики предприняли очередную попытку совершить теракт в Белгородской и Воронежской областях.
2024-07-17 08:16:38
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военнослужащие перехватили три украинских беспилотника в небе над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью», - говорится в заявлении.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России с применением беспилотников. Так, 15 июля дежурные средства ПВО сбили 13 украинских летательных аппаратов над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #МО РФ #Беспилотники ВСУ
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