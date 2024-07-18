МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан рассказал Трампу об итогах его визитов в Россию и Китай

По мнению Сийярто, в мире нет такого лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров. В Будапеште таковым считают «будущего лидера» Трампа.
Глеб Владовский 2024-07-18 06:26:58
© Фото: IMAGO, Emmanuele Contini, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с экс-президентом США Дональдом Трампом итогами ссвоих визитов в Россию и Китай. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, премьер проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках мирных усилий по Украине.

«Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Сийярто выразил мнение, что в мире нет такого лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров. А в Будапеште таковым считают «будущего лидера» Трампа.

Ранее сообщалось, что Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования конфликта на Украине.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Виктор Орбан #Петер Сийярто
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 