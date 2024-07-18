Орбан рассказал Трампу об итогах его визитов в Россию и Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с экс-президентом США Дональдом Трампом итогами ссвоих визитов в Россию и Китай. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, премьер проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках мирных усилий по Украине.

«Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Сийярто выразил мнение, что в мире нет такого лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров. А в Будапеште таковым считают «будущего лидера» Трампа.

Ранее сообщалось, что Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования конфликта на Украине.