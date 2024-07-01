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Над Севастополем средства ПВО сбили четыре воздушные цели

По словам губернатора Севастополя, осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Игнат Далакян 2024-07-01 19:44:57
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Средства противовоздушной обороны сбили четыре цели в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент уточняется. Губернатор Севастополя призвал жителей города сообщать о находках по номеру 112.

«Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», - отметил Развожаев.

По словам главы Севастополя, ситуация находится на контроле экстренных служб.

#в стране и мире #пво #Севастополь #Черное море #осколки
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