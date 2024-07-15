Морпехи Севфлота улучшили навыки стрельбы из РПГ-7 и автоматов

В Мурманской области на военных полигонах в районе поселка Спутник прошли занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Кадрами тренировок поделилось Министерство обороны России.

Занятия проходили под руководство опытных инструкторов с учетом специфики проведения спецоперации. Тренировки проводятся каждый день, каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма.

«Проводится одиночная подготовка с военнослужащими, для того чтобы они овладели навыками современного боя, при обращении с различными видами вооружения, могли ориентироваться и скрытно перемещаться на поле боя», – рассказал командир стрелкового взвода с позывным Тирас.

Он добавил, что особое внимание уделяется занятиям, посвященным тактической медицине, где военнослужащие учатся оказывать первую помощь при получении ранений в ходе боев.

На занятиях морпехи улучшили навыки стрельбы из РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, автоматов. Огонь велся по мишеням, имитирующим вражескую технику и живую силу.

При выполнения стрелковых упражнений военнослужащие действовали в одиночку и парами. На занятиях воссоздавалась атмосфера реального боя. Для создания подходящей обстановки использовались пиротехнические средства, которые имитировали разрывы боеприпасов и дымовые завесы.