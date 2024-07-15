МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи Севфлота улучшили навыки стрельбы из РПГ-7 и автоматов

Морские пехотинцы отработали навыки ведения современного боя под руководством инструкторов.
2024-07-15 14:56:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Мурманской области на военных полигонах в районе поселка Спутник прошли занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Кадрами тренировок поделилось Министерство обороны России.

Занятия проходили под руководство опытных инструкторов с учетом специфики проведения спецоперации. Тренировки проводятся каждый день, каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма.

«Проводится одиночная подготовка с военнослужащими, для того чтобы они овладели навыками современного боя, при обращении с различными видами вооружения, могли ориентироваться и скрытно перемещаться на поле боя», – рассказал командир стрелкового взвода с позывным Тирас.

Он добавил, что особое внимание уделяется занятиям, посвященным тактической медицине, где военнослужащие учатся оказывать первую помощь при получении ранений в ходе боев.

На занятиях морпехи улучшили навыки стрельбы из РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, автоматов. Огонь велся по мишеням, имитирующим вражескую технику и живую силу.

При выполнения стрелковых упражнений военнослужащие действовали в одиночку и парами. На занятиях воссоздавалась атмосфера реального боя. Для создания подходящей обстановки использовались пиротехнические средства, которые имитировали разрывы боеприпасов и дымовые завесы.

#армия #Минобороны России #МО РФ #морпехи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 