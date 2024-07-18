Операторы FPV-дронов уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ

Новороссийские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области. В результате их работы уничтожены четыре наблюдательных пункта украинских боевиков.

На опубликованном видео работают расчеты FPV-дронов. Отлично налаженное снабжение бойцов ударными беспилотниками позволяет бить по противнику днем и ночью, поражая живую силу, военную технику, пункты управления беспилотниками и так далее. За последние несколько дней бойцы разведывательного батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанесли несколько десятков ударов по противнику с помощью FPV-дронов.

Дроны-камикадзе могут лететь со скоростью более 100 километров в час, поэтому от него очень сложно уйти. А чтобы вражеские системы РЭБ не смогли им помешать, беспилотники перепрошиваются. Также их постоянно модифицируют, чтобы увеличить дальность полета и грузоподъемность.

Ранее операторы FPV-дронов показали уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожской области. Военнослужащие рассказали о преимуществах FPV-дронов: по их словам, они могут точечно уничтожить любую цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.