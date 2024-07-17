Операторы FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.
Благодаря слаженной совместной работе с разведывательным БПЛА блиндаж противника удалось уничтожить. Оператор FPV-дрона с позывным Волк рассказал о преимуществах ударных беспилотников.
«Чем хорош FPV-дрон - тем, что это точечное оружие, и им можно поражать любые цели, абсолютно любые. Если дальность полета позволяет и нет никаких преград, то можно уничтожить любую цель», - поделился он.
Ранее экипаж Ми-35М поразил пехоту украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился неуправляемыми авиаракетами С-8.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.
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