Операторы FPV-дронов уничтожили опорник ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

Благодаря слаженной совместной работе с разведывательным БПЛА блиндаж противника удалось уничтожить. Оператор FPV-дрона с позывным Волк рассказал о преимуществах ударных беспилотников.

«Чем хорош FPV-дрон - тем, что это точечное оружие, и им можно поражать любые цели, абсолютно любые. Если дальность полета позволяет и нет никаких преград, то можно уничтожить любую цель», - поделился он.

Ранее экипаж Ми-35М поразил пехоту украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился неуправляемыми авиаракетами С-8.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.