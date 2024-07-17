Захарова заявила о зондировании почвы Западом для переговоров с РФ

Запад осознал, что встречи, показанные, как переговорный процесс по Украине, зашли в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках его визита в Нью-Йорк на мероприятия встретились не только представители мирного большинства, но и глава МИД Швейцарии.

«Вот вам и ответ на вопрос. Они, безусловно, зондируют почву. Они просто сказать не могут», - рассказала дипломат.

Захарова заявила, что страны Запада пытаются убедить людей, что «саммит мира» и другие конференции по Украине являются переговорным процессом.

Представитель МИД отметила, что Запад осознал, что система таких конференций не работает.

«"Формула мира Зеленского" никуда не продвинется, во-первых. И она никакая не формула мира, во-вторых. И самое главное – все, что шло ей в поддержку, вот эти все конференции, какие-то саммиты, – это все пришло к абсолютному тупику», - заключила она.

Ранее Мария Захарова назвала причиной блокировки немецкого журнала вышедшее интервью с ней.