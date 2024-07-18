В Полтавской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы

На Украине снова прозвучали взрывы. Информируется о зафиксированных громких звуках в Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Взрывы раздались после прозвучавшей воздушной тревоги. Об этом сообщает «360» со ссылкой на местный телеканал ТСН.

«Запорожская, Полтавская и Днепропетровская область - взрывы - мониторинговые каналы», - указали репортеры.

Кроме этого, говорится о замеченных в этих трех регионах ударных беспилотниках. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о раздавшихся на фоне воздушной тревоги взрывах на левом берегу Днепра.

Двенадцатого июля по всей украинской территории объявляли воздушную тревогу, в то время как в последний раз по всей стране она звучала восьмого июля.