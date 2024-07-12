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На территории всей Украины объявлена воздушная тревога

Последний раз воздушную тревогу на территории всей Украины объявляли восьмого июля.
Ян Брацкий 2024-07-12 22:02:50
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, сирены воздушной тревоги взревели в 21:24 практически одновременно во всех регионах.

Последний раз воздушную тревогу на территории всей Украины объявляли восьмого июля. Тогда же мощные взрывы прогремели в Николаеве, Сумах и Харькове.

Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по объектам военного управления, ОПК, а также энергетики с 10 октября 2022 года. За два дня до этой даты СБУ организовала и провела теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди.

#Украина #Киев #сирена #оповещение #воздушная тревога
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