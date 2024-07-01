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Беспилотник ВСУ атаковал Грайворонский городской округ под Белгородом

По предварительным данным, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-07-01 03:43:28
© Фото: РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал Грайворонский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор - повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом», - говорится в заявлении.

Гладков также добавил, что в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение из-за повреждений на линиях электропередач. Отмечается также, что предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось об уничтожении 36 украинских беспилотников над территорией РФ.

#в стране и мире #бпла #белгородская область #Вячеслав Гладков
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