Беспилотник ВСУ атаковал Грайворонский городской округ под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал Грайворонский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор - повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом», - говорится в заявлении.

Гладков также добавил, что в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение из-за повреждений на линиях электропередач. Отмечается также, что предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось об уничтожении 36 украинских беспилотников над территорией РФ.