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МЧС РФ: боевики применили смесь на основе бензина для поджога «Крокуса»

Отмечается, что система пожаротушения в ТЦ не была предназначена для тушения поджогов.
Глеб Владовский 2024-07-18 13:42:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Устроившие в подмосковном «Крокусе» стрельбу боевики использовали смесь на основе бензина для поджога здания. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом, как смесь Молотова», - приводит его слова «Российская газета».

Эксперт также подчеркнул, что автоматические системы пожаротушения в подмосковном ТЦ не предназначены для тушения поджогов. При этом требования противопожарной безопасности написаны без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных злоумышленников расстреляли людей, ожидающих начало концерта группы «Пикник». После террористы подожгли здание и скрылись с места преступления.

#Теракт #МЧС РФ #поджог #крокус сити
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