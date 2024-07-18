МЧС РФ: боевики применили смесь на основе бензина для поджога «Крокуса»

Устроившие в подмосковном «Крокусе» стрельбу боевики использовали смесь на основе бензина для поджога здания. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом, как смесь Молотова», - приводит его слова «Российская газета».

Эксперт также подчеркнул, что автоматические системы пожаротушения в подмосковном ТЦ не предназначены для тушения поджогов. При этом требования противопожарной безопасности написаны без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных злоумышленников расстреляли людей, ожидающих начало концерта группы «Пикник». После террористы подожгли здание и скрылись с места преступления.