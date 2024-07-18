Расчет «Мсты-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет российской 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.

Уничтожение цели было подтверждено при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения вражеского опорного пункта, замаскированного в лесопосадке вдоль дороги.

Работа ведется в тесном взаимодействии с операторами БПЛА, которые круглые сутки выявляют замаскированные позиции противника, бронетехнику и места размещения личного состава ВСУ. После получения координат артиллеристы наносят удар по позициям противника всего через несколько минут.

«Бьем мы по противнику по правой стороне Днепра. Получаем цели. Подразделение разведки корректирует нас. Работаем по опорным пунктам противника, подразделениям техники», - рассказал командир взвода гаубичной батареи с позывным Джеки.

С помощью буксируемой 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению бронированной техники, складов боеприпасов, оборонительных позиций ВСУ и лодок противника.

Гаубица также предназначена для уничтожения тактических средств нападения, артиллерийских и минометных батарей, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста-С» уничтожили огневые точки врага и опорник ВСУ под Авдеевкой.

Материал подготовили Анастасия Крымская и Николай Баранов.