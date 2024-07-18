МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Мсты-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

В поражении цели артиллеристы убедились благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов.
2024-07-18 14:02:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российской 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уничтожение цели было подтверждено при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения вражеского опорного пункта, замаскированного в лесопосадке вдоль дороги.

Работа ведется в тесном взаимодействии с операторами БПЛА, которые круглые сутки выявляют замаскированные позиции противника, бронетехнику и места размещения личного состава ВСУ. После получения координат артиллеристы наносят удар по позициям противника всего через несколько минут.

«Бьем мы по противнику по правой стороне Днепра. Получаем цели. Подразделение разведки корректирует нас. Работаем по опорным пунктам противника, подразделениям техники», - рассказал командир взвода гаубичной батареи с позывным Джеки.

С помощью буксируемой 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению бронированной техники, складов боеприпасов, оборонительных позиций ВСУ и лодок противника. 

Гаубица также предназначена для уничтожения тактических средств нападения, артиллерийских и минометных батарей, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста-С» уничтожили огневые точки врага и опорник ВСУ под Авдеевкой.

Материал подготовили Анастасия Крымская и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Мста-Б #Днепр #Группа войск Днепр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 