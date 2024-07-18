Расчеты «Мста-С» уничтожили огневые точки и опорник ВСУ под Авдеевкой

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Центр» поддержали огнем мотострелков, уничтожив огневые точки и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

Разведка и беспилотники вычислили координаты противника и передали данные артиллеристам, которые выдвинулись на позиции и выпустили снаряды по целям, уничтожив опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте.

Огонь корректировался с помощью беспилотников «Орлан-30». Отстрелявшись, военнослужащие покинули позицию и спрятали орудие.

В описании к видео сказано, что слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают боевые действия мотострелковых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.